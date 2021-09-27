27 Сентября 2021
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Экономика В России
МРОТ, зарплата, трудовая книжка, работа, трудоустройство, рынок труда (2017) | Фото: intermonitor.ru

Правительство не поддержало законопроект об увеличении МРОТ до 20 тысяч рублей

Правительство дало отрицательное заключение на законопроект ЛДПР об увеличении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 20 тысяч рублей в месяц.

Поясняется, что предложение не соответствует нынешним правилам расчета МРОТ, передает ТАСС. Сейчас он исчисляется в размере 42% от медианной заработной платы, рассчитанной Росстатом, но не ниже прожиточного минимума по стране на очередной год.

Согласно данным Росстата, медианная зарплата за 2020 год составила 32,4 тысячи рублей.

Напомним, с 1 января 2021 года была изменена методика расчета минимального размера оплаты труда и прожиточного минимума. Теперь эти показатели определяются исходя не из потребительской корзины, а из медианного дохода (половина работающих получает больше этой величины, половина - меньше).

Ранее в Министерстве труда и социальной защиты России озвучили минимальный размер оплаты труда (МРОТ) на 2022 год. По словам главы ведомства Антона Котякова, МРОТ составит 13 617 руб. Это рост в 6,4% к уровню 2021 года.

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Правительство не поддержало законопроект об увеличении МРОТ до 20 тысяч рублей

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Теги: мрот, правительство, лдпр



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