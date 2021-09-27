В Тюмени студент пронес в колледж пистолет: к счастью тот оказался игрушечным

В тюменский колледж производственных и социальных технологий сегодня один из студентов пронес пистолет. Об этом со ссылкой на учащегося колледжа сообщает РБК-Тюмень.

Оружие, к счастью, оказалось игрушечным. Молодой человек крутил его в руках во время перемены, преподаватель забрала игрушку и вызвала полицейских.

Получить оперативный комментарий от администрации колледжа не удалось. На звонок корреспондента Накануне.RU никто не ответил. Официального комментария от правоохранителей пока нет.

Напомним, меры безопасности в учебных заведениях по всей стране было решено усилить после того, как утром 20 сентября студент юридического факультета Тимур Бекмансуров, находясь на территории одного из корпусов Пермского государственного национального исследовательского университета, открыл стрельбу по окружающим. Шесть человек погибли, несколько пострадало. Стрелка "взяли", во время задержания он был ранен. СКР возбудил уголовное дело по факту убийства. Известно, что жертвам напавшего на вуз в Перми было от 18 до 66 лет.