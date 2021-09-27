ВОЗ возобновит расследование происхождения COVID-19

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) соберет новую команду для расследования происхождения коронавируса, сообщает The Wall Street Journal.

В группу из 20 человек войдут специалисты по лабораторной безопасности и биозащите, генетики и эксперты по болезням животных. Они займутся поиском новых доказательств в Китае и других странах. Также ученые должны будут определить, мог ли COVID-19 появиться в лаборатории.

В ВОЗ опасаются, что на расследование остается мало времени, так как образцы крови ранних жертв коронавируса могут стать непригодными для использования.

Напомним, эксперты ВОЗ, исследовавшие происхождение коронавируса, отказались от версии о лабораторной утечке. Они сообщили, что пока не смогли определить, каким образом коронавирус COVID-19 попал на рынок в Ухане. Глава экспертной группы отметил, что попадание COVID-19 от летучих мышей на рынок маловероятно, был "промежуточный резервуар вируса". При этом один из экспертов заявил, что версию об утечке "сложно представить".