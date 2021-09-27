Пермский театр оперы и балета проведет бесплатный концерт в память о жертвах в пермском госуниверситете

Пермский театр оперы и балета проведет концерт "Свете тихий" в память о жертвах трагедии, случившейся в Пермском университете, сообщили Накануне.RU в пресс-службе театра.

Концерт состоится 30 сентября, в 19.00. Посетить концерт бесплатно смогут все желающие. Получить билет можно в кассе театра или на сайте permopera.ru

В этот вечер со сцены прозвучит духовная музыка Павла Чеснокова, Виктора Калинникова, Николая Голованова в исполнении хора Parma Voices под управлением Евгения Воробьева. На событие будут приглашены сотрудники Пермского университета, врачи и работники правоохранительных органов, которые спасали жизнь пострадавших во время трагедии.



Концерт также будет доступен в online-трансляции на сайте permopera.ru, в YouTube-канале и официальной группе театра ВКонтакте.



Напомним, утром 20 сентября студент юридического факультета Тимур Бекмансуров, находясь на территории одного из корпусов Пермского государственного национального исследовательского университета, открыл стрельбу по окружающим. Шесть человек погибли, несколько пострадало. Стрелка "взяли", во время задержания он был ранен. СКР возбудил уголовное дело по факту убийства. Известно, что жертвам напавшего на вуз в Перми было от 18 до 66 лет.