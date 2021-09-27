В Уфе задержали неонацистов, готовивших теракт

ФСБ задержала в Уфе членов неонацистской группировки, готовивших теракт против сотрудников правоохранительных органов.

По данным ведомства, задержаны пять местных жителей 2001—2003 годов рождения. Они планировали теракт с использованием самодельных взрывчатых веществ и взрывных устройств.

По адресам их проживания и в оборудованном в заброшенном строении тайнике изъяли готовое к применению самодельное взрывное устройство и компоненты для его синтеза, а также холодное оружие, изображения лидеров Третьего рейха.

Возбуждены уголовные дела, подозреваемые арестованы.

Напомним, 22 сентября сообщалось о задержании в Екатеринбурге россиянина и четверых граждан Таджикистана, которые приняли идеологию запрещенного в РФ "Талибана". По версии следствия, мужчины решили создать ячейку, искали сторонников. В УФСБ сообщили, что в Свердловской области к террористическим актам с применением оружия и взрывчатых веществ готовились 15 человек, действовавших в интересах международных террористических структур.