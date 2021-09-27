На Ямале "коронавирусные" ограничения продлены до конца года

Все "коронавирусные" ограничения, действующие на Ямале, продлены до 31 декабря 2021 г., сообщили Накануне.RU в оперштабе.

При выходе из дома необходимо соблюдать масочный режим и дистанцию не менее 1,5 м. Жителям старше 65 лет и людям с хроническими заболеваниями рекомендовано соблюдать самоизоляцию.

Прибывающим в регион необходимо предоставить отрицательный ПЦР-тест, выполненный не более, чем за три дня. Исключение – проживающие на территории региона, несовершеннолетние, вакцинированные или переболевшие коронавирусом не более полугода назад. При выходе на работу из отпуска или командировки длительностью более пяти дней необходимо предъявить отрицательный ПЦР-тест. Исключение – привитые и перенесшие COVID-19 не более полугода назад работники.