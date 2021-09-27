УАТ: возможное закрытие Турции для россиян не будет потрясением для рынка

В Уральской ассоциации туризма заявили, что возможное закрытие Турции для россиян не будет потрясением для рынка.

Напомним, недавно стало известно, что Турцию могут вновь закрыть для российских туристов после заявления турецкого МИДа о выборах в Госдуму в Крыму. Ранее министерство сообщило, что результаты выборов применительно к Крыму "не имеют юридической силы для Турции".

Эксперты считают, что ответом Кремля может стать использование российского турпотока в качестве главного рычага давления на политику турецкого президента.

Как рассказал на сегодняшней пресс-конференции президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев, если закрытие Турции все-таки случится, для туристического рынка это не будет потрясением.

"Потому что сезон закончился, и полетные программы и так сходят на нет. Если это и произойдет, то фактически безболезненно для рынка", - заявил Мальцев, отвечая на вопрос Накануне.RU.

Напомним, также в УАТ считают, что так называемые вакцинные туры не будут пользоваться особенной популярностью у туристов.

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