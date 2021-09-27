27 Сентября 2021
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Турция флаг (2017) | Фото: Накануне.RU

УАТ: возможное закрытие Турции для россиян не будет потрясением для рынка

В Уральской ассоциации туризма заявили, что возможное закрытие Турции для россиян не будет потрясением для рынка.
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Напомним, недавно стало известно, что Турцию могут вновь закрыть для российских туристов после заявления турецкого МИДа о выборах в Госдуму в Крыму. Ранее министерство сообщило, что результаты выборов применительно к Крыму "не имеют юридической силы для Турции".

Эксперты считают, что ответом Кремля может стать использование российского турпотока в качестве главного рычага давления на политику турецкого президента.

Как рассказал на сегодняшней пресс-конференции президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев, если закрытие Турции все-таки случится, для туристического рынка это не будет потрясением.

"Потому что сезон закончился, и полетные программы и так сходят на нет. Если это и произойдет, то фактически безболезненно для рынка", - заявил Мальцев, отвечая на вопрос Накануне.RU.

Напомним, также в УАТ считают, что так называемые вакцинные туры не будут пользоваться особенной популярностью у туристов.

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УАТ: возможное закрытие Турции для россиян не будет потрясением для рынка

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Теги: УАТ, Турция, закрытие



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