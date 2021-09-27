В Свердловской области дорожные камеры будут фиксировать весь транспортный поток для сокращения пробок

Дорожные камеры на свердловских дорогах теперь будут фиксировать не только отдельные нарушения ПДД, но и весь транспортный поток, что позволит анализировать движение, оптимизировать трафик и, соответственно, бороться с пробками. Более того, камеры будут улавливать информацию о каждой машине, что также поможет с поиском граждан, совершивших преступления.

"Количество транспорта на дорогах растет и необходимы новые подходы как к обеспечению безопасности дорожного движения, так и к содержанию и развитию дорожной сети", – отметил заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Денис Чегаев.

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики, данные, полученные благодаря мониторингу, позволят проанализировать и отрегулировать светофорные циклы, рассчитывать затраты на содержание дорог, моделировать и проектировать ширину и количество полос движения. Все это также позволит предсказать, насколько изменится загруженность улицы при застройке и какие меры для этого необходимо предпринять.

"Только комплексное наблюдение за происходящим на автодорогах может дать сведения, необходимые для повышения безопасности и оптимизации движения. Если обратиться к опыту других стран и городов, можно привести в пример Нью-Йорк, где власти решили проблему автомобильных пробок, имея в распоряжении информацию о потоках транспорта. Это путь, по которому нам нужно двигаться", – отмечают эксперты компании-оператор услуг фотовидеофиксации.

Напомним, что в регионе все еще реализуется национальный проект "Безопасные качественные дороги", способствующий сокращению показателя смертности. Все средства от уплаты штрафов за нарушения ПДД направляются на содержание и развитие дорог в регионе и сокращение очагов аварийности в рамках реализации данного нацпроекта.