Кабмин отказался вернуть прежний пенсионный возраст

Власти отклонили законопроект КПРФ о снижении с 1 января 2022 года до прежнего значения возраста, который дает право на назначение страховой пенсии по старости.

В правительстве указали, что в пояснительной записке к законопроекту отсутствуют объективные обоснования необходимости возвращения прежнего пенсионного возраста, сообщает ТАСС.

В августе группа депутатов от КПРФ во главе с главой партии Геннадием Зюгановым внесли в Госдуму проект закона, который может в случае принятия документа вернуть возраст выхода на пенсию в 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин.

В финансовом обосновании законопроекта говорится, что дополнительные расходы Пенсионного фонда в 2022 году могут составить 604 млрд рублей. В заключении кабмина отмечается, что в бюджет на трехлетку не заложены такие дополнительные ассигнования.

Напомним, пенсионный возраст в России повысили 3 октября 2018 года. Многие эксперты отмечали, что эта инициатива не даст положительных результатов для выплат действующим пенсионерам. О провале пенсионной "реформы" заявили и аудиторы Счетной палаты. Цель "реформы" – повысить пенсии – не достигнута. Почти у 9% пенсионеров пенсии ниже регионального прожиточного минимума. И это на фоне лишения возможных пенсий 10 млн предпенсионеров.

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