27 Сентября 2021
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Общество Свердловская область За рубежом
Коллаж, Кремль, вакцинация (2020) | Фото: Накануне.RU

В Уральской ассоциации туризма не видят потребности в организации вакцинных туров

В Уральской ассоциации туризма считают, что так называемые вакцинные туры не будут пользоваться особенной популярностью.
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Напомним, недавно стало известно, что российские туроператоры предлагают вакцинные туры за рубеж, чтобы привиться препаратами, одобренными Всемирной организацией здравоохранения. Среди самых популярных направлений - Сербия и Германия. Туроператоры предлагают путевки на три дня, стоимость с перелетом начинается от 50 тыс. руб.

Как рассказал на сегодняшней пресс-конференции президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев, в России есть хорошие вакцины отечественного производства, признанные, в том числе, в европейских странах.

"Лично я в таких турах совершенно никакой потребности не вижу. Да, отдельные случаи были. Москвичи и питерцы посещали Объединенные Арабские Эмираты для прохождения вакцинации препаратами не российского происхождения", - рассказал Мальцев, отвечая на вопрос Накануне.RU о том, планируются ли подобные туры из Екатеринбурга.

По его словам, экономической основы у таких туров не будет.

"Они будут в качестве отдельного индивидуального продукта, но чтобы ставить это на поток, попросту нет оснований. Ни экономических, ни каких-то еще", - заключил Михаил Мальцев.

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В Уральской ассоциации туризма не видят потребности в организации вакцинных туров

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Теги: вакцинные туры, организация, Екатеринбург



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