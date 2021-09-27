В Уральской ассоциации туризма не видят потребности в организации вакцинных туров

В Уральской ассоциации туризма считают, что так называемые вакцинные туры не будут пользоваться особенной популярностью.

Напомним, недавно стало известно, что российские туроператоры предлагают вакцинные туры за рубеж, чтобы привиться препаратами, одобренными Всемирной организацией здравоохранения. Среди самых популярных направлений - Сербия и Германия. Туроператоры предлагают путевки на три дня, стоимость с перелетом начинается от 50 тыс. руб.

Как рассказал на сегодняшней пресс-конференции президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев, в России есть хорошие вакцины отечественного производства, признанные, в том числе, в европейских странах.

"Лично я в таких турах совершенно никакой потребности не вижу. Да, отдельные случаи были. Москвичи и питерцы посещали Объединенные Арабские Эмираты для прохождения вакцинации препаратами не российского происхождения", - рассказал Мальцев, отвечая на вопрос Накануне.RU о том, планируются ли подобные туры из Екатеринбурга.

По его словам, экономической основы у таких туров не будет.

"Они будут в качестве отдельного индивидуального продукта, но чтобы ставить это на поток, попросту нет оснований. Ни экономических, ни каких-то еще", - заключил Михаил Мальцев.