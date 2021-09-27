В Госдуму внесли законопроект об "обнулении" губернаторских сроков

Главы регионов могут получить "обнуление" сроков вслед за президентом. В Госдуму внесен законопроект, снимающий для губернаторов запрет избираться на два срока подряд.

Документ внесли глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас и депутат Госдумы Павел Крашенинников.

Как пояснил Клишас, в настоящее время глава региона не может быть избран на должность высшего должностного лица субъекта РФ более двух сроков подряд. Законопроект снимает это ограничение.

Напомним, ранее президент Путин подписал закон, позволяющий ему избираться еще на два президентских срока и править Россией до 2036 года. Еще два срока Путин обеспечил себе за счет поправок в конституцию РФ 1 июля прошлого. Главная цель поправок сводилась к изменению законодательства о выборах и референдумах, которые в прошлой редакции запрещали Путину избираться более чем на два срока подряд. В 2008-2012 годах он занимал пост премьер-министра, а потом получил право избираться на третий срок.

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