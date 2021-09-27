Власти Москвы ввели "цифровой паспорт ребенка"

В Москве запустили новый сервис - цифровой паспорт ребенка. Об этом заявили столичные власти.

Как сказала вице-мэр Москвы Анастасия Ракова, это произошло в рамках Единой медицинской информационно-аналитической системы (ЕМИАС) и доступно теперь врачам всех детских поликлиник города. Это досье, в котором содержится вся информация на ребенка, причем как медицинского, так и немедицинского (!) характера.

Планируется объединить ЕМИАС и "Московскую электронную школу" (МЭШ). В школу будет передаваться информация о физкультурной группе здоровья, данные о прививках, которые сделали или не сделали ребенку, и т.д. Все это подается как то, что облегчит жизнь врачам, родителям и детям.

Однако общественная организация "Общественный уполномоченный по защите семьи" (ОУЗС) отмечает, что это противоречит законам об образовании, об основах охраны здоровья, о персональных данных. Цели первых двух законов совершенно не соприкасаются, а третий прямо запрещает объединение баз данных, содержащих персональные данные, для целей, несовместимых между собой. То есть происходит явное нарушение законодательства.

Объединение систем может быстро привести к дискриминации детей на основе каких-то медицинских сведений о них. Кроме того, Конституция РФ гарантирует неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, когда сбор, хранение, использование и распространение информации о частной жизни лица без его

согласия не допускаются. Здесь же получается, что школа имеет досье на здоровье ребенка, а больница - на данные о его обучении или другую информацию немедицинского характера, как заявила Ракова.

Происходит попытка легализовать использование персональных данных о человеке без его согласия для неизвестных ему целей, считает ОУЗС. Ведь никакого дополнительного согласия субъектов персональных данных на интеграцию двух баз данных получать не планируется.

"Фактически это новый большой шаг властей Москвы по заведению на детей т.н. "цифровых профилей" (электронных портфолио) с широким сбором личной информации как медицинского, так и не медицинского характера", - пишет организация.

Она направила обращение к генпрокурору РФ Игорю Краснову с просьбой принять меры к проведению проверки этих действий Правительства Москвы.

В начале 2021 года было заявлено, что власти Москвы затевают создание цифрового досье на каждого жителя, куда будут заносить данные об оценках детей и домашних животных. Также министр просвещения анонсировал тотальную цифровую слежку за каждым школьником.

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