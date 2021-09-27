Губернатор поручил проверить все воронежские больницы после пожара в ковидном отделении

Пожар произошел в ковидном отделении Лискинской районной больницы в Воронежской области, погибла женщина.

31 человек был эвакуирован, сообщает Regnum со ссылкой на МЧС.

Пожар начался в одной из палат на втором этаже ночью в понедельник, общая площадь составила 15 кв. м. По предварительным данным, причиной стало короткое замыкание зарядного устройства.

Следственный комитет начал проверку по факту смерти женщины.

Глава Воронежской области Александр Гусев поручил после пожара проверить во всех больницах региона состояние электрики и систем пожаротушения.

Напомним, в июне при пожаре в ОКБ им. Семашко в Рязани погибли три человека – все пациенты, находившиеся в реанимации на ИВЛ из-за последствий коронавируса. Один из погибших находился непосредственно в палате с загоревшимся аппаратом искусственной вентиляции легких.

Медсестра, которая пыталась потушить аппарат ИВЛ, в итоге получила ожог 75% поверхности тела.