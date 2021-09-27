В центре Екатеринбурга дом остался без отопления из-за аварии

В историческом центре Екатеринбурга без отопления остался памятник архитектуры "Дом Уралплана" на Пушкина 14. Как сообщили в управляющей компании, трубы отключили из-за аварии на Пушкина, 9, передает корреспондент Накануне.RU.

Жители дома жаловались в управляющую компанию еще на прошлой неделе из-за отсутствия напора холодной воды, но после нескольких дней ситуация ухудшилась, и из кранов с холодной водой течет теплая, жители дома предполагают, что она идет из труб отопления, поэтому люди боятся массового отравления.

Аварию, из-за которой произошло отключение отопления на улице Пушкина, обещали ликвидировать сегодня, в понедельник, но сейчас сообщили, что трубы не потеплеют до конца сентября.

Жильцы собираются писать жалобу в администрацию города и жилищную инспекцию о запущенности содержания и обслуживания дома в стиле конструктивизма. Напомним, что этот памятник архитектуры давно нуждается в капитальном ремонте, который постоянно откладывают якобы из-за отсутствия денег на реставрацию.