27 Сентября 2021
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пушкина 14, дом уралплана (2021) | Фото: Накануне.RU

В центре Екатеринбурга дом остался без отопления из-за аварии

В историческом центре Екатеринбурга без отопления остался памятник архитектуры "Дом Уралплана" на Пушкина 14. Как сообщили в управляющей компании, трубы отключили из-за аварии на Пушкина, 9, передает корреспондент Накануне.RU.

Жители дома жаловались в управляющую компанию еще на прошлой неделе из-за отсутствия напора холодной воды, но после нескольких дней ситуация ухудшилась, и из кранов с холодной водой течет теплая, жители дома предполагают, что она идет из труб отопления, поэтому люди боятся массового отравления.

Аварию, из-за которой произошло отключение отопления на улице Пушкина, обещали ликвидировать сегодня, в понедельник, но сейчас сообщили, что трубы не потеплеют до конца сентября.

пушкина 14, дом уралплана(2021)|Фото: Накануне.RU

Жильцы собираются писать жалобу в администрацию города и жилищную инспекцию о запущенности содержания и обслуживания дома в стиле конструктивизма. Напомним, что этот памятник архитектуры давно нуждается в капитальном ремонте, который постоянно откладывают якобы из-за отсутствия денег на реставрацию.

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В центре Екатеринбурга дом остался без отопления из-за аварии

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Теги: екатеринбург, отопление, конструктивизм, дом-памятник



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