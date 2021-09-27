Врачи и деятели культуры Прикамья попросили губернатора ввести обязательные QR-коды для входа в театры

Врачи и деятели культуры написали губернатору Пермского края Дмитрию Махонину открытое письмо, в котором выразили обеспокоенность из-за того, что ситуацию с ростом заболеваемости новой коронавирусной инфекцией не удается стабилизировать с конца июня текущего года, передает корреспондент Накануне.RU.

Полные тексты обращений опубликовал telegram-канал "Компрос". По данным медработников, в июле-сентябре число обращений за неотложной медицинской помощью выросло в девять раз, в два раза выросла нагрузка на "скорые" в сравнении с доковидным периодом.

Врачи попросили губернатора ввести запрет на посещение спортивных или культурных мероприятий для тех, кто до сих пор не поставил прививку.

Деятели культуры поддержали это обращение. В своем открытом письме они выразили обеспокоенность, что из-за растущей заболеваемости коронавирусом в регионе может повториться сценарий прошлого года, когда учреждения культуры закрывались для зрителей. Ситуация усугубляется тем, что осень для всей культурной сферы – это старт нового концертно-театрального сезона, когда готовятся премьеры, появляются новые проекты и концепции. В то же время, осень – это традиционный период, когда медицина находится на пике загрузки из-за сезонного роста простудных заболеваний.

"Опять становится возможным повторение сценария прошлого года, когда учреждения культуры уходили на карантин, полностью приостанавливая свою творческую деятельность. Выход из сложившейся ситуации, который позволит вернуться к нормальной жизни один – сделать концерты и спектакли зоной, свободной от коронавируса. Только так мы вернем зрителя в зал и будем уверены в завтрашнем дне", – говорится в обращении.

По мнению деятелей культуры, система QR-кодов позволила бы вернуть 100% продажу билетов. Свои подписи под письмом поставили руководители Театра-Театра, Театра оперы и балета, Пермского ТЮЗа, Театра кукол, Балета Евгения Панфилов, Театра "У Моста", Пермской филармонии, ПДНТ "Губерния", Академического хора "Млада", "Пермконцерта", ДК им. С.М. Кирова, ДК "Искра", ДК им. А.Г. Солдатова.

Оперштаб прорабатывает введение обязательных QR-кодов сертификата о вакцинации или о перенесенной коронавирусной инфекции в течение последних шести месяцев. Их нужно будет предъявлять при посещении мероприятий, зрелищных заведений, фитнес-клубов, ресторанов и других организаций. Такая мера будет обсуждаться на ближайшем заседании оперштаба.

Отметим, что ранее стало известно об отмене Всероссийского фестиваля "РемПуть. Театральная биржа". Фестиваль отменяют второй год подряд в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в Пермском крае.

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