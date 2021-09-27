Губернатор Югры проведёт прямой эфир в день пожилого человека

Глава Югры Наталья Комарова в день пожилого человека (1 октября) проведёт прямой эфир, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Приглашаю объединиться в 12.00 1 октября, поблагодарить наших отцов и матерей, дедушек и бабушек, ветеранов войны, труда, пенсионеров, всех людей старшего возраста за вклад в развитие нашего региона, страны за многолетний добросовестный труд. С вами, дорогие земляки, мы обсудим доступность "серебряных" сервисов, услуг, помощи, досуга для старших, развитие "серебряного" волонтёрства, вовлеченность взрослых людей в культурную и спортивную жизнь. Свои вопросы, предложения, пожелания оставляйте в комментариях", - анонсировала прямой эфир губернатор в своём Instagram.

Встречу помогут организовать председатель общественного совета Октябрьского района, председатель Совета ветеранов (пенсионеров) войны и труда сельского поселения Уньюган Ольга Антонова, серебряный волонтёр, член общественной палаты Югры, активист экологического движения Югры Мидхат Хасанов, активисты, серебряные волонтёры Любовь Урасинова и Альфия Калиева.