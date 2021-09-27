Губернатор Югры проведёт прямой эфир в день пожилого человека

27 Сентября 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

К 100-летию Станислава Лема

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Ханты-Мансийский АО - Югра
Газопровод – отвод &quot;КС Южно-Балыкская – Нефтеюганск&quot;, Наталья Комарова (2021) | Фото: Накануне.RU

Губернатор Югры проведёт прямой эфир в день пожилого человека

Глава Югры Наталья Комарова в день пожилого человека (1 октября) проведёт прямой эфир, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Приглашаю объединиться в 12.00 1 октября, поблагодарить наших отцов и матерей, дедушек и бабушек, ветеранов войны, труда, пенсионеров, всех людей старшего возраста за вклад в развитие нашего региона, страны за многолетний добросовестный труд. С вами, дорогие земляки, мы обсудим доступность "серебряных" сервисов, услуг, помощи, досуга для старших, развитие "серебряного" волонтёрства, вовлеченность взрослых людей в культурную и спортивную жизнь. Свои вопросы, предложения, пожелания оставляйте в комментариях", - анонсировала прямой эфир губернатор в своём Instagram.

Встречу помогут организовать председатель общественного совета Октябрьского района, председатель Совета ветеранов (пенсионеров) войны и труда сельского поселения Уньюган Ольга Антонова, серебряный волонтёр, член общественной палаты Югры, активист экологического движения Югры Мидхат Хасанов, активисты, серебряные волонтёры Любовь Урасинова и Альфия Калиева.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Губернатор Югры проведёт прямой эфир в день пожилого человека

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Наталья Комарова, прямой эфир, день пожилого человека



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети