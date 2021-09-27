Куйвашев пока не отказался от думского мандата, как другие губернаторы-списочники

Глава Среднего Урала Евгений Куйвашев пока не отказался от мандата депутата Госдумы.

Напомним, выборная кампания в Свердловской области была завязана на Куйвашева - именно его портрет широко тиражировался на агитации. При этом бренд "Единой России" использовался уже во вторую очередь, а часто и вовсе не использовался. В итоге "ЕР" на Среднем Урале показала один из худших результатов в УрФО и может получить по спискам лишь два места в Госдуме, в связи с чем без мандата рискует остаться вице-губернатор Сергей Бидонько.

Многие губернаторы-списочники из других регионов уже отказались от думских мандатов. Глава Свердловской области пока о таком решении не объявлял, хотя после выборов прошла уже неделя.

Как сообщила Накануне.RU пресс-секретарь свердловского губернатора Анна Шкерина, она пока не готова комментировать планы Евгения Куйвашева.

"Давайте дождемся распределения мандатов. Там все будет понятно", - отметила она.

Напомним, что до грядущих губернаторских выборов в Свердловской области остается менее года. Они состоятся в рамках единого дня голосования 11 сентября 2022 года.