Китай собрался создать "цивилизованный интернет"

ЦК Компартии и Госсовет Китая издали "Предложения по созданию цивилизованного интернета". Причиной такого внимания к сети стал уход людей, особенно детей и подростков, в виртуальный мир, где они подвергаются разным воздействиям, в том числе негативным.

В документе отмечается, что нужно укрепить в сети руководящую позицию идеологии марксизма в интернет-пространстве, сплотить китайцев вокруг него, партии и социалистических ценностей. В культуре требуется продвигать в массы традиционное китайское искусство на основе цифровых технологий. Указано, что интернет будет использоваться для стимулирования в гражданах лучших качеств, для этого их будут знакомить с самыми заслуженными членами общества, их достижениями, пользой, которую они принесли стране и т.п.

В интернете должны быть выработаны правила цивилизованного поведения на основе социалистических ценностей, должно быть противодействие разрушительным факторам.

Недавно в Китае запретили детям до 16 лет записывать стримы в интернете.