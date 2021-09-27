27 Сентября 2021
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Общество Свердловская область
(2005) | Фото: Накануне.ru

Без тепла на Среднем Урале остаются жители только трех муниципалитетов. В том числе и Екатеринбурга

Несмотря на конец сентября, жилые дома сразу трех муниципалитетов Свердловской области все еще остаются без 100%-го отопления. Среди них и столица Урала, где обогреватели все еще работают у жильцов 155 многоквартирных домов.

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики региона, в Екатеринбурге без отопления остаются 14 домов Верх-Исетском районе, 36 – в Кировском, 31 – в Октябрьском, 45 – в Орджоникидзевском и 29 домов в Чкаловском районе. Их подключение осуществляется по графику. Без тепла остаются и еще три дома в Серове. Причина - продолжающий ремонт на сетях. А вот в шести домах Верхнего Дуброво теплоснабжение отменяется до погашения задолженности.

На сегодняшний день в регионе отапливается 92,25 млн кв.м. жилья и 6048 учреждений соцкультбыта: 1088 учебных заведений (100%), 1695 детских садов (100%), 1093 учреждения здравоохранения (99,9%), 154 интерната (100%), 1170 учреждений культуры (99,8%) и 848 прочих объектов социальной сферы (99,9%). Таким образом в полном объеме системы теплоснабжения запущены в 89 муниципальных образованиях, включая четыре территории, на которых централизованно им обеспечивается только социальная сфера.

Напомним, что в области работают "горячие линии" по вопросам теплоснабжения. Ознакомиться с ними жители могут на сайте министерства энергетики и ЖКХ.

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Без тепла на Среднем Урале остаются жители только трех муниципалитетов. В том числе и Екатеринбурга

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Теги: теплоснабжение, тепло, екатеринбург



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