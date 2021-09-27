Глава YouTube пообещала сделать все возможное для работы сервиса в России

Гендиректор YouTube Сьюзан Воджицки в интервью Bloomberg TV заявила, что сервис рассчитывает продолжать работу в России и сделает все возможное, чтобы урегулировать возможные разногласия с российскими властями.

Как пояснила Воджицки в интервью каналу Bloomberg TV, сервис действительно хочет обеспечить работу и обслуживание аудитории в полном объеме и на максимально возможном уровне.

Воджицки отказалась отвечать на вопрос о том, удалял ли YouTube видео по запросу российских властей. При этом она отметила, что при получении такого запроса окончательное решение принимается на основании целого ряда факторов, пишет Regnum.

На прошлой неделе сообщалось, что Роскомнадзор начал формировать реестр социальных сетей в России. Он был создан в рамках закона о самоконтроле соцсетей.

В реестр попали Youtube, "ВКонтакте", "Одноклассники", Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Likee. Это позволят добиться оперативного удаления "социально опасной информации, требующей немедленного реагирования". Роскомнадзор приводит в пример треш-стримы.

С 1 февраля 2022 года соцсети должны самостоятельно выявлять и блокировать детскую порнографию, способы изготовления наркотиков, оружия и взрывчатых веществ, а также сообщения о несанкционированных акциях и митингах.