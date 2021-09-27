27 Сентября 2021
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Политика Ханты-Мансийский АО - Югра
Константин Пенчуков (2021) | Фото: Дума Ханты-Мансийска

Спикер думы Ханты-Мансийска отказался от перехода в думу округа

Спикер думы Ханты-Мансийска Константин Пенчуков отказался от мандата депутата окружной думы, сообщили Накануне.RU в региональной избирательной комиссии.

"В Избирательную комиссию Югры поступило заявление Константина Пенчукова об отказе от мандата депутата окружной думы. Он переходит кандидату Оксане Михеевой (№2, Ханты-Мансийская региональная группа №5)", - уточнили в избиркоме.

Ранее от своих мандатов депутатов думы Югры отказались губернатор автономии Наталья Комарова, глава ЛДПР Владимир Жириновский, депутаты тюменской облдумы Артём Зайцев и Инна Лосева.

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Спикер думы Ханты-Мансийска отказался от перехода в думу округа

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Теги: Константин Пенчуков, Оксана Михеева, дума Ханты-Мансийска, дума ХМАО



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