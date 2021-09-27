Спикер думы Ханты-Мансийска отказался от перехода в думу округа

Спикер думы Ханты-Мансийска Константин Пенчуков отказался от мандата депутата окружной думы, сообщили Накануне.RU в региональной избирательной комиссии.

"В Избирательную комиссию Югры поступило заявление Константина Пенчукова об отказе от мандата депутата окружной думы. Он переходит кандидату Оксане Михеевой (№2, Ханты-Мансийская региональная группа №5)", - уточнили в избиркоме.

Ранее от своих мандатов депутатов думы Югры отказались губернатор автономии Наталья Комарова, глава ЛДПР Владимир Жириновский, депутаты тюменской облдумы Артём Зайцев и Инна Лосева.