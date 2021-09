Два российских теннисиста в составе сборной Европы стали победителями Кубка Лейвера

Сборная Европы разгромила сборную мира со счётом 14:1, досрочно завоевав трофей. Помимо Рублёва и Медведева в команду победителей также вошли представитель Греции Стефанос Циципас, представитель Германии Александр Зверев, представитель Италии Маттео Берреттини и представитель Норвегии Каспер Рууд.

