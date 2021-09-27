27 Сентября 2021
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турист чемодан (2016) | Фото: vk.com

Почти половина россиян готова переехать в новые города Сибири

Почти половина россиян рассказали о готовности переехать в новые сибирские города, которые предложил построить министр обороны РФ Сергей Шойгу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование банка "Открытие".

Так, безусловно готовы переехать на новое место жительства выразили 7% опрошенных в среднем по России и 16% сибиряков.

Еще 41% респондентов согласились бы на переезд при определенных условиях.

К примеру, 29% респондентов готовы переселиться в новые города, если им гарантируют зарплаты в два-три раза выше, чем сейчас. Еще 12% заинтересованы в подъемных свыше одного миллиона рублей, а 11% привлекают комфортные условия жизни и развитая инфраструктура.

При этом 51% опрошенных заявили, что не готовы жить в новых сибирских городах - из-за плохого климата, неудобного географического положения и нежелания менять нынешнее место проживания.

В начале августа министр сообщил, что в Сибири необходимо "построить три, а лучше пять крупных научно-промышленных, экономических центров, проще говоря — городов с населением 300-500 тыс., лучше — до миллиона человек".

По данным "Ведомостей", у министра обороны есть программа развития Сибири, которую тот скоро представит. Документ якобы предполагает создание Корпорации Ангаро-Енисейского макрорегиона, а также появление должностей вице-премьера и полпреда президента по этому макрорегиону. Результатом реализации стратегии должен стать рост экономики в макрорегионе темпами выше 6% с 2025 г., увеличение численности населения с 6 млн до более 8 млн человек к 2030 г.

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Почти половина россиян готова переехать в новые города Сибири

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Теги: города, сибирь, сергей шойгу, россияне



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