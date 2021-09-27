Нацболов*, задержанных в Екатеринбурге на согласованном пикете, выпустили из ЦПЭ

Пермских и свердловских нацболов* выпустили из ЦПЭ после более трех часов задержания из-за согласованного митинга против фальсификации выборов, прошедшего в Екатеринбурге. Об этом сообщает пресс-служба партии "Другая Россия Э.В. Лимонова". Ни на одного из семерых участников акции не составили протоколы. Однако некоторым активистам, в том числе и Ростиславу К. из Перми повезло куда меньше.

"Ростислав К. находится в Центре временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей (Ангарская ул., 1). Ему грозят составлением протокола по ст. 20.3 КоАП РФ (демонстрация запрещённой символики) за использование флага "Другой России Э.В. Лимонова". Символика партии Лимонова не зарегистрирована на сайте Министерства Юстиции РФ как экстремистский материал, то есть повод для составления протоколов по этой статье надуман", - заявили в пресс-службе партии.

По данным telegram-канала "Молотов", активиста выпустили на свободу спустя 17 часов то в ЦПЭ, то в ПДН и ЦВС. За ним приехала мама.

Еще одну задержанную активистку, несовершеннолетнюю Марию Б. из ЦПЭ сначала доставили в 8-ю детскую больницу. Сейчас она находится в детском отделении ГАУЗ Со Клинической психиатрической больницы (Сибирский тракт, 8-й километр, к7А). Протокол на девушку составлен не был.

В свою очередь член федерального политсовета партии "Другая Россия Э.В. Лимонова" Кирилл Имашев останется в отделе полиции № 4 УМВД России по Екатеринбургу до судебного заседания. На нацбола*, в отличие от остальных протестующих составлен протокол по ст.19.3 КоАП РФ. Однопартийцы сообщили, что утром при задержании Имашева избили и все еще не пускают к нему адвокатов.

Напомним, что свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова взяла на контроль ситуацию с задержанием после согласованного митинга в Екатеринбурге девятерых активистов партии "Другая Россия Эдуарда Лимонова".

*НБП – Национал-большевистская партия, экстремистская организация, запрещена в России