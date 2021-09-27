Власти Косово готовят референдум о присоединении к Албании

Самопровозглашённое Косово задумалось о присоединении к Албании. Начата подготовка референдума по этому вопросу.

"Мы провозгласили независимость для того, чтобы дистанцироваться от Сербии, а не от Албании", — заявил премьер-министр Косово Альбин Курти в интервью каналу "Аль-Джазира".

Референдум планируется провести мирным и демократическим путём.

Однако независимость Косово до сих пор не признают в Белграде, а в северной части края компактно проживают сербы, отнюдь не стремящиеся дистанцироваться от своей родины и не стремящиеся оказаться в составе Албании.

С пятницы к КПП Ярине перебрасываются сербские танки, приграничные районы начала патрулировать авиация.

Президент Сербии Александр Вучич назвал действия косовских властей безответственными, но, тем не менее, заявил о готовности соблюдать все соглашения. В том числе и те, которые запрещают размещать сербские войска на территории Косово и Метохии.