27 Сентября 2021
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Спорт
Сборная России по мини-футболу на чемпионате мира 2021 года (2021) | Фото: Российский футбольный союз / Михаил Шапаев

Сборная России по мини-футболу проиграла в 1/4 финала ЧМ

Сборная России по мини-футболу проиграла в 1/4 финала чемпионата мира, проходящего в Литве.

Подопечных Сергея Скоровича остановили действующие чемпионы мира из Аргентины. Основное и дополнительное время и завершились со счётом 1:1. Голы забили Леандро Куццолино (25 минута) и Артём Антошкин (35). В серии пенальти сильнее оказались южноамериканцы (5:4), а российская сборная покинула турнир.

Отметим, что на прошлом чемпионате мира в 2016 году сборная России заняла второе место, уступив аргентинцам в решающем матче.

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Сборная России по мини-футболу проиграла в 1/4 финала ЧМ

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Теги: Сборная России по мини-футболу, чемпионат мира, серия пенальти, сборная Аргентины



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