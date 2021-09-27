Сборная России по мини-футболу проиграла в 1/4 финала ЧМ

Сборная России по мини-футболу проиграла в 1/4 финала чемпионата мира, проходящего в Литве.

Подопечных Сергея Скоровича остановили действующие чемпионы мира из Аргентины. Основное и дополнительное время и завершились со счётом 1:1. Голы забили Леандро Куццолино (25 минута) и Артём Антошкин (35). В серии пенальти сильнее оказались южноамериканцы (5:4), а российская сборная покинула турнир.

Отметим, что на прошлом чемпионате мира в 2016 году сборная России заняла второе место, уступив аргентинцам в решающем матче.