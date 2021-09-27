В УФАС подтвердили, что стоимость бензина на свердловских заправках была завышена

Свердловское УФАС проверило розничные цены на заправках Шалинского городского округа. Оказалось, что они были завышены.

Как сообщили Накануне.RU в региональном антимонопольном ведомстве, проверка показала, что ООО "Шалинское строительное управление" необоснованно повысило цены на бензин, а также установило разную стоимость топлива в зависимости от способа оплаты. Жители городского округа сообщали о резком повышении цен на заправках с 16 августа. Также они указывали, что при оплате бензина безналичным расчетом цена за литр выше, чем при оплате наличными.

Поскольку повышение не было экономически и технологически обоснованным, Свердловское УФАС выдало компании предупреждение о необходимости снижения розничных цен на принадлежащих ей АЗС на бензин (АИ-92, АИ-95) и дизельное топливо. После этого АИ-92 подешевел на 1,10 руб., АИ-95 - на 50 копеек, дизельное топливо - на 1,5 руб.

Что касается установления разных цен на бензин в зависимости от способа оплаты, с организацией сейчас работает региональное управление Роспотребнадзора.