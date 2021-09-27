Блок Меркель ХДС/ХСС проиграл на выборах в немецкий парламент

Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) побеждает на парламентских выборах в ФРГ. Согласно предварительным данным ЦИК, она набирает 25,7% голосов.

Вторую по численности фракцию в немецком парламенте сформирует блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС), за него свои голоса отдали 24,1% избирателей. Отмечается, что это худший результат консерваторов за всю историю.

Замыкает тройку лидеров партия "Зеленые" с 14,8% голосов.

Всего в бундестаг 20-го созыва прошли шесть политических объединений. Кроме СДПГ, ХДС/ХСС и "Зеленых" это Свободная демократическая партия (СвДП) с 11,5% голосов, "Альтернатива для Германии" (АдГ) с 10,3% и Левая партия с 4,9%, пишет Regnum. Последняя попадает в парламент лишь благодаря тому, что получила три прямых мандата в избирательных округах.

Число депутатов бундестага после выборов 26 сентября вырастет с 709 до 735, в нем будет представлено шесть партий, сообщили в ЦИК Германии.

Места в Бундестаге распределятся примерно следующим образом: СДПГ получит примерно 205-209 мандатов, ХДС/ХСС - 194-196, "Зеленые" - 116-118, либералы - 91-93, "Альтернатива для Германии" - 84, Левая партия - 39-40.

Таким образом, для парламентского большинства необходимо 368 депутатов, передает РИА Новости. Коалиции большинства могут сформировать: СДПГ с ХДС/ХСС (402 голосов), СДПГ с "Зелеными" и Свободными демократами (426 голосов), ХДС/ХСС с "Зелеными" и Свободными демократами (406 голосов).

По итогам выборов будет сформировано новое правительство Германии во главе с новым канцлером. Ангела Меркель, занимавшая эту должность на новый срок не претендует.

Главным претендентом на пост канцлера стал Олаф Шольц, кандидат от СДПГ, который одержал победу в одномандатном округе, опередив по количеству голосов кандидата от партии "Зеленых" Анналену Бербок.

Немцев ждут изнурительные переговоры четырех партий о создании правительства, заявил ранее немецкий журналист, историк, бывший советник правительства ФРГ Александр Рар.

Кандидат в канцлеры Германии Армин Лашет сообщил, что блок ХДС/ХСС намерен сформировать правящую коалицию в парламенте, в том числе с двумя другими партиями.

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