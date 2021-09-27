В Прикамье второй год подряд из-за коронавируса отменяют фестиваль "РемПуть"

Всероссийский фестиваль "РемПуть. Театральная биржа" решено отменить в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в Пермском крае. Об этом говорится на официальной странице Завода Шпагина в Instagram, передает корреспондент Накануне.RU.

"Мы бы очень хотели встретиться с нашим зрителем, но статистика заболеваемости последних дней в Перми, а также информация, озвученная Минздравом, не позволяет нам рисковать здоровьем наших зрителей, артистов, постановщиков. Уверены, что в текущей ситуации это было бы безответственно", - говорится в сообщении.

Ожидалось, что мероприятие пройдет с 1 по 4 ноября в социокультурном пространстве "Завод Шпагина". Основа фестиваля — site-specific театр. Его характерная особенность состоит в том, что авторы делают акцент на пространстве, в котором происходит действие: вокзал, музей, теплоход, квартира. Постановки показываются в уникальном, нетеатральном месте. Главное — это то, какие отношения выстроятся между зрителями, актерами, реквизитом и конкретной локацией.

Ожидалось, что для проекта будут поставлены 11 спектаклей. Отметим, что фестиваль отменяют из-за новой коронавирусной инфекции уже второй год подряд.