27 Сентября 2021
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Общество Свердловская область
ТСЖ дома по ул. Стачек, 55 в Екатеринбурге (2021) | Фото: Алексей Вихарев

Екатеринбургский депутат помог ТСЖ с восстановлением оборудования после летних гроз

Депутат гордумы Екатеринбурга и глава медфракции Алексей Вихарев помог с восстановлением общего оборудования ТСЖ дома по ул. Стачек, 55. Проблемы возникли во время летних гроз, однако и к осени жильцы не смогли собрать нужную сумму на ремонт, из-за чего и обратились к депутату.

"В многоквартирном доме во время летней непогоды перегорели узел коммерческого учёта тепла и видеонаблюдение. Быстро собрать средства на эти цели у жильцов не получилось, а без этого оборудования могли вырасти счета за отопление. Помог им", - рассказал Вихарев у себя в Telegram-канале.

ТСЖ дома по ул. Стачек, 55 в Екатеринбурге(2021)|Фото: Алексей Вихарев

Местному ТСЖ установили и запрограммировали тепловычислитель, датчики давления и прочее оборудование, чтобы жильцы были спокойны за свои будущие квитанции. Помимо этого было восстановлено и видеонаблюдение, благодаря чему жители дома могут не беспокоиться за свою безопасность.

ТСЖ дома по ул. Стачек, 55 в Екатеринбурге(2021)|Фото: Алексей Вихарев

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Екатеринбургский депутат помог ТСЖ с восстановлением оборудования после летних гроз

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Теги: Вихарев, ТСЖ, летние грозы, помощь



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