Кабмин обсуждает очередную схему реформы накопительных пенсий

Министерство финансов России поддержал идею о трансформации "замороженной" накопительной компоненты обязательного пенсионного страхования (ОПС) в добровольную стандартизированную схему (НПО).

Идея будет дорабатываться исходя их прошлых концепций. Так нерешенным вопросом остаются стимулы для добровольного перехода россиян в новую систему, а также налоговые вычеты и софинансирование. Объем этих стимулов будет играть важную роль для успеха перезапуска ОПС, пишет "Коммерсант".

Как сообщалось, в 2020 году почти 2,1 млн россиян пенсионного возраста не обратились за выплатой накопительной пенсии (или она не была им назначена). Это данные актуарных заключений по 15 крупнейшим НПФ. В 2019 году таких граждан было около 1,6 млн.

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