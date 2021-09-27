27 Сентября 2021
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Общество В России
беременность, беременная (2017) | Фото:Накануне.RU

Титов высказался за проверку законности изъятий части пособий по беременности

Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов попросил проверить законность и обоснованность требований Фонда социального страхования об уменьшении минимального размера пособия по беременности и родам.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе омбудсмена, Титов обратился к Генеральному прокурору России Игорю Краснову. Отмечается, что отделения ФСС выдвигают работодателям требования о возврате части пособия по беременности и родам.

Уполномоченный обратил внимание на данную ситуацию после того, как поступило обращение от компании "Деловые отношения" из Воронежа — отделение ФСС РФ потребовало от сотрудницы вернуть в бюджет 50% от пособия по беременности и родам. Женщина при этом работала на 0,5 ставки. В итоге от работодателя потребовали вернуть в бюджет половину от минимальной месячной ставки пособия.

Ранее Росстат озвучил статистику по возрасту российских женщин, которые в 2020 году впервые стали мамами.

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Титов высказался за проверку законности изъятий части пособий по беременности

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Теги: пособия, беременность, Титов



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