Детские пособия перестанут выплачивать на Mastercard и Visa

В России ежемесячные пособия в связи с рождением или усыновлением детей малоимущими гражданами в скором времени нельзя будет получить на карты международных платежных систем, сообщает РИА "Новости".

Новая мера заработает с 1 октября. Деньги будут выплачиваться только на карты национальной системы "Мир". Ранее на эти карты завершился перевод российских пенсионеров. Теперь получить пенсию можно только на карту "Мир" либо наличными.

Как сообщалось, в Министерстве труда и социальной защиты озвучили размер индексации пенсий на 2022 год. Ожидается, что социальные пенсии в следующем году будут проиндексированы на 7,7%.

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