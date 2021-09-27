Напомним, 26 сентября у детей резко ухудшилось самочувствие. Их госпитализировали .

Их состояние оценивается как удовлетворительное . Родители остальных детей отказались от их госпитализации , сообщает ТАСС.

С отравлением парами хлора после посещения бассейна в Таганроге в больнице находятся двое из шести детей .

Стало известно о состоянии отравившихся в Таганроге парами хлора детей





