27 Сентября 2021
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Происшествия Южный ФО
реанимация (2019) | Фото:Накануне.RU

Стало известно о состоянии отравившихся в Таганроге парами хлора детей

С отравлением парами хлора после посещения бассейна в Таганроге в больнице находятся двое из шести детей.

Их состояние оценивается как удовлетворительное. Родители остальных детей отказались от их госпитализации, сообщает ТАСС.

Прокуратура Ростовской области ведет проверку соблюдения требований федерального законодательства. Также проверку ведут территориальные органы Роспотребнадзора.

Напомним, 26 сентября у детей резко ухудшилось самочувствие. Их госпитализировали.

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Стало известно о состоянии отравившихся в Таганроге парами хлора детей

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Теги: дети, Таганрог, отравление



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