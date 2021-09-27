Эрдоган: Турция может купить второй полк российских С-400

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил о готовности купить у России второй полк зенитных ракетных систем С-400, несмотря на предупреждение о возможных последствиях со стороны американских властей, Axios.

Лидер Турции считает, что никто не сможет влиять на то, какие оборонительные системы и какой страны будет закупать Анкара. Эрдоган напомнил, что Турция заплатила Вашингтону $1,4 млрд за истребители-бомбардировщики F-35, однако до сих пор их не получила.

Ранее бывший госсекретарь США Майк Помпео в телефонном разговоре с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу заявил, что ЗРК С-400 угрожают безопасности американских военных и военных технологий.