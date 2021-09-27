27 Сентября 2021
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Происшествия Южный ФО
Александр Бастрыкин, лупа, ноутбук (2019) | Фото: t.me/zatelecom

Бастрыкину доложат о ходе проверки после отравления детей в Таганроге

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе проверки, которая началась после отравления детей в аквапарке в Таганроге.

Как сообщили Накануне.RU в ведомстве, ход расследования и проведения проверки поставлены на контроль в центральном аппарате СКР.

Напомним, в Таганроге шесть детей отравились хлором во время посещения бассейна в одном из культурно-оздоровительных комплексов города.

26 сентября у детей резко ухудшилось самочувствие. Их госпитализировали.

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Бастрыкину доложат о ходе проверки после отравления детей в Таганроге

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Теги: Бастрыкин, дети, отравление



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