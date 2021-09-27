Бастрыкину доложат о ходе проверки после отравления детей в Таганроге

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе проверки, которая началась после отравления детей в аквапарке в Таганроге.

Как сообщили Накануне.RU в ведомстве, ход расследования и проведения проверки поставлены на контроль в центральном аппарате СКР.

Напомним, в Таганроге шесть детей отравились хлором во время посещения бассейна в одном из культурно-оздоровительных комплексов города.

26 сентября у детей резко ухудшилось самочувствие. Их госпитализировали.