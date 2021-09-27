СМИ: Кузнецова может занять пост вице-спикера Госдумы

Уполномоченный по правам ребёнка в России Анна Кузнецова, вошедшая в пятёрку федерального списка партии "Единая Россия" на выборах, может занять место вице-спикера Госдумы.

Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на свои источники. "Возможность такого назначения есть", — сказал собеседник. Отмечается, что окончательное решение ещё не принято.

Как сообщалось, президент России Владимир Путин поддержал кандидатуру Вячеслава Володина на пост председателя Госдумы.

Об этом глава государства заявил на встрече с руководством политических партий, прошедших по итогам выборов в Госдуму.

Володин занимает пост председателя Государственной думы Федерального Собрания России с 2016 года.