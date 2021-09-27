27 Сентября 2021
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Политика В бывшем СССР За рубежом Украина
(2003) | Фото

В Кремле прокомментировали требование большей прокачки газа через Украину

Требование Госдепа США увеличить поставки российского газа через Украину является "пропагандой со знаком минус".

Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, компания "Газпром" готова предоставить больше топлива. "Все выполняет полностью свои обязательства. Ни у кого нет никаких абсолютно претензий. Да и не может быть", — отметил пресс-секретарь российского президента, сообщает РИА "Новости".

"Газпром" при любых обстоятельствах всегда доказывает свою надежность. Поэтому вот такие окрики из США, это не что иное, как пропаганда. Но эта пропаганда со знаком минус", — отметил Песков.

Ранее "Газпром" не стал бронировать объем дополнительных мощностей для транзита через Украину на октябрь. Как сообщили в Госдепертамента США, это "вызывает беспокойство".

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В Кремле прокомментировали требование большей прокачки газа через Украину

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Теги: Газ, Украина, США



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