Кандидат блока Меркель готов сформировать коалицию из трех партий

Кандидат в канцлеры Германии Армин Лашет сообщил, что блок ХДС/ХСС намерен сформировать правящую коалицию в парламенте, в том числе с двумя другими партиями.

Согласно первым экзит-полам, лидируют как консерваторы из Христианско-демократического (ХДС) и баварского Христианско-социального (ХСС), так и Социал-демократическая партия Германии (СДПГ).

Кандидат в канцлеры от Олаф Шольц (СДПГ) сообщил, что его кандидатура заручилась поддержкой многих немцев.

Говоря о результатах экзит-полов Лашет отметил, что блок "не может быть доволен" ими, передает Reuters.

Как свидетельствуют результаты экзит-поллов телеканала ARD, на выборах лидирует Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), которая набирает 25,7%. Она увеличила отрыв от консервативного блока ХДС/ХСС (24,5%).

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