27 Сентября 2021
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Наука и техника В России
(2004) |

Названа стоимость полета космическим туристом на "Союзе"

Стоимость полета на Международную космическую станцию на российском корабле "Союз" составляет около $50 млн.

Как заявил глава российского представительства американской компании-оператора космического туризма Space Adventures Сергей Костенко, космический турист, который первым из непрофессиональных участников полета выйдет в открытый космос, заплатит на несколько миллионов долларов больше. По его словам, эта сумма покроет объективные затраты, в том числе стоимость эксплуатации ресурса скафандра, сообщает ТАСС.

Как сообщалось, двух космических туристов отправят на Международную космическую станцию в конце 2021 года.

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Названа стоимость полета космическим туристом на "Союзе"

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Теги: космос, МКС



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Ранее 03.08.2020 01:51 Мск "Роскосмос" отправит двух туристов на МКС


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