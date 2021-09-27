Названа стоимость полета космическим туристом на "Союзе"

Стоимость полета на Международную космическую станцию на российском корабле "Союз" составляет около $50 млн.

Как заявил глава российского представительства американской компании-оператора космического туризма Space Adventures Сергей Костенко, космический турист, который первым из непрофессиональных участников полета выйдет в открытый космос, заплатит на несколько миллионов долларов больше. По его словам, эта сумма покроет объективные затраты, в том числе стоимость эксплуатации ресурса скафандра, сообщает ТАСС.

Как сообщалось, двух космических туристов отправят на Международную космическую станцию в конце 2021 года.