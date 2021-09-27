Избирком Германии обнародовал первые результаты выборов в бундестаг

Христианско-социальный союз, по данным Избиркома Германии, лидирует с 33,9% голосов в Баварии — одном из 299 немецких округов.

Комиссия подвела официальные итоги в двух округах. По сравнению с итогами голосования в 2017 году баварские христианские демократы потеряли около восьми процентных пунктов.

Как свидетельствуют результаты экзит-поллов телеканала ARD, на выборах лидирует Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), которая набирает 25,7%. Она увеличила отрыв от консервативного блока ХДС/ХСС (24,5%).

По итогам выборов будет сформировано новое правительство Германии во главе с новым канцлером. Ангела Меркель, занимавшая эту должность на новый срок не претендует.