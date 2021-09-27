27 Сентября 2021
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Экономика Краснодарский край
сад, природа, деревья (2021) | Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

За последние три года краевые гранты на закладку сада получили более 40 фермеров

Ежегодно в Краснодарском крае закладывают порядка 1,7 тысяч га молодых садов интенсивного типа. Высаживают преимущественно отечественные саженцы. Значительную поддержку кубанским садоводам и фермерам оказывают региональные власти, передает корреспондент Накануне.RU.

За последние три года более 40 фермеров получили краевые гранты на закладку сада. Гранты «Малый сад» предоставляют фермерским хозяйствам по поручению губернатора Вениамина Кондратьева.

В минувшую пятницу в крае состоялось совещание по развитию отрасли, которое провел Комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию в Славянском районе Кубани. На совещании о поддержке кубанских садоводов рассказал министр сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности края Федор Дерека.

"На закладку садов и уход за ними предоставляют субсидии из федерального и краевого бюджетов. В 2021 году на эти цели направлено более 750 миллионов рублей. Кроме того, есть программы поддержки развития садоводства и в малых формах хозяйствования. В частности, в регионе по поручению губернатора Вениамина Кондратьева работает краевая программа по предоставлению грантов «Малый сад». Молодые фермерские хозяйства, работающие не более одного года, могут получить грант на закладку интенсивного сада. Максимальный размер гранта составляет 3 млн рублей", – сообщил Федор Дерека.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации Краснодарского края, за последние три года в рамках этой программы гранты получили 46 фермеров на общую сумму 138 млн рублей. Они заложили около 200 га садов интенсивного типа. В 2021 году в краевом бюджете на реализацию этой программы предусмотрено 15 млн рублей.

сад, природа, деревья(2021)|Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В значительно степени благодаря государственной программе развития сельского хозяйства садоводство в Краснодарском крае развивается высокими темпами. Этим видом деятельности в крае занимаются 400 предприятий, в том числе фермерские хозяйства. Ежегодно они производят почти 500 тысяч тонн фруктов и ягод, что составляет около 40% от общего урожая плодово-ягодной продукции страны.

Перед совещанием его участники посетили одно из ведущих садоводческих предприятий региона «Сад-Гигант», посмотрели молодые сады хозяйства и новое фруктохранилище. На сегодняшний день площадь многолетних насаждений здесь составляет более 2,1 тысяч га. Валовой сбор плодов ежегодно доходит до 100 тысяч тонн.

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За последние три года краевые гранты на закладку сада получили более 40 фермеров

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Теги: садоводство, грант, вениамин кондратьев, малый сад, фермеры



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