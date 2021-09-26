Председатель СКР взял на контроль расследование дела об изнасиловании школьницы в Первоуральске

27 Сентября 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

К 100-летию Станислава Лема

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Происшествия Свердловская область Уральский ФО
уголовное дело (2016) | Фото: skr.su

Председатель СКР взял на контроль расследование дела об изнасиловании школьницы в Первоуральске

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин взял на личный контроль расследование уголовного дела об изнасиловании 12-летней школьницы из Первоуральска, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР.

Бастрыкин потребовал от главы Свердловского СК доклада о ходе расследования уголовного дела.

"В настоящее время мужчины задержаны. Установлено, что один из них является участковым уполномоченным полиции, а еще один фигурант ранее неоднократно судим. В ближайшее время будет решаться вопрос об избрании в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу. Также в ходе следствия выясняются причины и условия, которые способствовали совершению преступлений, в частности, каким образом участковый был принят на службу в органы внутренних дел", - говорится в сообщении СКР.

Следователи потребовали от ГУ МВД проведения служебной проверки по указанному факту.

Напомним, инцидент произошел 25 сентября. Вечером, в 19.35 к наряду патрульно-постовой службы ОВД Первоуральска за помощью обратилась 12-летня девочка. Она сообщила полицейским, что ее изнасиловали двое мужчин, одним из которых оказался участковый полицейский, а второй - помощник машиниста.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Председатель СКР взял на контроль расследование дела об изнасиловании школьницы в Первоуральске

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: девочка, изнасилование, участковый полиции, помощник машиниста, Александр Бастрыкин



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 26.09.2021 19:06 Мск В Первоуральске по подозрению в изнасиловании 12-летней девочки задержан участковый полиции


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети