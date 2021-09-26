Председатель СКР взял на контроль расследование дела об изнасиловании школьницы в Первоуральске

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин взял на личный контроль расследование уголовного дела об изнасиловании 12-летней школьницы из Первоуральска, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР.

Бастрыкин потребовал от главы Свердловского СК доклада о ходе расследования уголовного дела.

"В настоящее время мужчины задержаны. Установлено, что один из них является участковым уполномоченным полиции, а еще один фигурант ранее неоднократно судим. В ближайшее время будет решаться вопрос об избрании в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу. Также в ходе следствия выясняются причины и условия, которые способствовали совершению преступлений, в частности, каким образом участковый был принят на службу в органы внутренних дел", - говорится в сообщении СКР.

Следователи потребовали от ГУ МВД проведения служебной проверки по указанному факту.

Напомним, инцидент произошел 25 сентября. Вечером, в 19.35 к наряду патрульно-постовой службы ОВД Первоуральска за помощью обратилась 12-летня девочка. Она сообщила полицейским, что ее изнасиловали двое мужчин, одним из которых оказался участковый полицейский, а второй - помощник машиниста.