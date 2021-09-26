В Таганроге шесть детей отравились хлором во время посещения бассейна
В Таганроге шесть детей отравились хлором во время посещения бассейна в одном из культурно-оздоровительных комплексов города, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СКР.
В ведомстве проводят доследственную проверку.
Сообщается, что 26 сентября у детей резко ухудшилось самочувствие. Их доставили в городскую больницу с признаками отравления парами хлора.
"В настоящее время следователи проводят осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы и родственники пострадавших, отобраны пробы воды на санитарно-химические и микробиологические показатели. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении.