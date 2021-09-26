27 Сентября 2021
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Происшествия В России Пермский край
бассейн (2016) | Фото: o-polze.com

В Таганроге шесть детей отравились хлором во время посещения бассейна

В Таганроге шесть детей отравились хлором во время посещения бассейна в одном из культурно-оздоровительных комплексов города, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СКР.

В ведомстве проводят доследственную проверку.

Сообщается, что 26 сентября у детей резко ухудшилось самочувствие. Их доставили в городскую больницу с признаками отравления парами хлора.

"В настоящее время следователи проводят осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы и родственники пострадавших, отобраны пробы воды на санитарно-химические и микробиологические показатели. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении.

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В Таганроге шесть детей отравились хлором во время посещения бассейна

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Теги: отравление хлором, бассейн, дети



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