В Таганроге шесть детей отравились хлором во время посещения бассейна

В Таганроге шесть детей отравились хлором во время посещения бассейна в одном из культурно-оздоровительных комплексов города, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СКР.

В ведомстве проводят доследственную проверку.

Сообщается, что 26 сентября у детей резко ухудшилось самочувствие. Их доставили в городскую больницу с признаками отравления парами хлора.

"В настоящее время следователи проводят осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы и родственники пострадавших, отобраны пробы воды на санитарно-химические и микробиологические показатели. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении.