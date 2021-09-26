27 Сентября 2021
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Гипермаркет Лента (2017) | Фото: ekbrealty.ru

В Новосибирске пенсионеры устроили драку из-за просроченных продуктов

В Новосибирске пенсионеры устроили драку у одного из мусорных баков рядом с супермаркетом "Лента". Как сообщает telegram-канал Readovka, причиной драки стало то, что пожилые люди не поделили выброшенную в мусорный бак просроченную продукцию, передает корреспондент Накануне.RU.

За просрочкой к мусорным бакам на ул. Зорге, толпа пожилых людей явилась с большими сумками и пакетами. Участие в потасовке предварительно приняли около 10 человек. Многие из них, судя по возрасту - пенсионеры. Чтобы перелезть через высокий борт баков некоторые принесли с собой табуретки.

В комментариях интернет-пользователи отмечают, что подобные сражения происходят регулярно, каждую неделю.

Аналогичные сцены замечают и у других магазинов города-миллионника.

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В Новосибирске пенсионеры устроили драку из-за просроченных продуктов

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Теги: пенсионеры, просроченные продукты, мусорные баки, лента, драка



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