27 Сентября 2021
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изнасилование, девочка, девушка (2016) | Фото: Oren1.ru

В Первоуральске по подозрению в изнасиловании 12-летней девочки задержан участковый полиции

В Первоуральске участковый участка №14 ОМВД задержан по подозрению в изнасиловании 12-летней девочки, передает корреспондент Накануне.RU.

Как сообщил журналистам глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, инцидент произошел 25 сентября. Вечером, в 19.35 к наряду патрульно-постовой службы ОВД Первоуральска за помощью обратилась местная жительница 2009 года рождения. Она сообщила полицейским, что ее изнасиловали двое неизвестных.

"В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили и задержали подозреваемых. Один из них - помощник машиниста, 1980 г.р., работающий на местном коммерческом предприятии. Второй - находившийся на выходном участковый уполномоченный, младший лейтенант, 1988 г.р. (поступил на службу в мае 2020 года). Задержанного машиниста можно смело назвать рецидивистом. За его плечами целый букет судимостей, в том числе по статье 119 УК РФ – угроза убийством; по статье 158 УК РФ – кража; по статье 105 УК РФ – убийство; и статье 162 УК РФ - разбой. Собранные по данному факту материалы представители МВД оперативно направили для принятия процессуального решения в региональное подразделение СКР. При подтверждении вины подозреваемых они понесут наказание в установленном законом порядке", - отметил полковник Горелых.﻿

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В Первоуральске по подозрению в изнасиловании 12-летней девочки задержан участковый полиции

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Теги: девочка, изнасилование, участковый полиции, помощник машиниста



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