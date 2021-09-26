Спасатели выдвинулись на Эльбрус, чтобы транспортировать тела погибших

Спасатели "Эльбрусского ВПСО МЧС России" выдвинулись на Эльбрус для транспортировки тел погибших в ночь с 23 на 24 сентября. Информация об этом опубликована в Instagram ведомства, передает корреспондент Накануне.RU.

Спасатели сообщают, что работы на Эльбрусе осложняются сильным ветром и низкой температурой.

Участие в группе принимают 22 человека.

Напомним, 23 сентября, примерно в 10 часов утра, группа из 23 человек, состоявшая из жителей разных регионов России, начала восхождение на гору Эльбрус. На первом этапе восхождения несколько человек отказались от дальнейшего подъема и направились вниз. Оставшиеся 19 человек, несмотря на усложняющиеся погодные условия, продолжили подъем. Примерно в 14 часов начался сильный ветер и пурга, группа оказалась в условиях плохой видимости, до одного метра, и температуры ниже -20 °C. На спуске, по решению гидов, группа разделилась. Во время спуска пять человек погибли, по предварительным данным причиной их гибели стало переохлаждение. Оставшиеся граждане были эвакуированы спасателями, в настоящее время им оказывается медицинская помощь, с ними работают следователи