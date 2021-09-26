Песков: Путин считает прошедшие выборы конкурентными, прозрачными, честными

Президент России Владимир Путин считает состоявшиеся выборы "очень конкурентными, прозрачными, честными и справедливыми". Такое заявление сделал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в программе "Москва. Кремль. Путин" в эфире телеканала "Россия-1".

Также пресс-секретарь президента в беседе с Владимиром Соловьевым прокомментировал электронное голосование и выразил надежду, что в конечном итоге оно станет общероссийским.

Об этом он заявил "как избиратель".

Ранее Путин назвал электронное голосование техническим прогрессом. По словам главы государства, развитие новых форм голосования, как и технический прогресс, остановить невозможно. В самом голосовании президент не увидел нарушения и заявил, что те, кто говорит о нарушениях просто недоволен результатом выборов.

Напомним, президент использовал телефон своего помощника для того, чтобы проголосовать на выборах в Госдуму.