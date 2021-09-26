В самолет, летевший из Екатеринбурга в Сочи, ударила молния

В самолет авиакомпании "Азур", летевший из Екатеринбурга в Сочи, попала молния. Об этом сообщает ТАСС.

По данным издания, воздушное судно было вынуждено уйти на запасной аэродром в Краснодар. Пассажиров в Сочи перевезли на автобусе - воздушное судно перевозило 175 человек. По данным авиакомпании, на самолете есть следы воздействия от атмосферного электричества.

Инцидент произошел накануне. Однако известно о нем стало только сегодня.

Технические службы авиакомпании примут решение о дальнейшей эксплуатации самолета.