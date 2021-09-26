Губерниев раскритиковал властей Тюменской области из-за подготовки биатлонистов

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев призвал спортивных чиновников из Тюменской области обратить внимание на проблемы при подготовке биатлонистов, сообщает РБК-Тюмень.

Критике Губерниева чиновники подверглись по итогам женской эстафетной гонки в рамках Чемпионата России по летнему биатлону. Лидерами стали команды Свердловской области, Югры и Новосибирской области.

Тюменцы заняли седьмое место. Проигрыш свердловчанам составляет более шести минут.

"Тюменская команда опозорилась в этой эстафете. Есть о чем подумать чиновникам, отвечающим за спорт. Так выступать на соревнованиях, которые, на секундочку, проводятся в Тюмени - нельзя. Сейчас на меня будут обижаться. Не надо, на себя обижайтесь!" - высказался Губерниев.

Результат команды он назвал неудовлетворительным для "топового региона".

Известный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев раскритиковал тюменские власти за подготовку биатлонистов.

Отметим, что Губерниев неоднократно обращает внимание на существующие проблемы в спорте. Так, ранее спортивный комментатор потребовал срочно решить проблемы учебно-тренировочной базы "Динамо" в Екатеринбурге. А еще раскритиковал организацию чемпионата России по лыжным гонкам